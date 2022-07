Roma, conigli legati con una catena al collo senza cibo né acqua sul terrazzo (FOTO)

Sono stati liberati e salvati dai volontari animalisti alcuni coniglietti la cui fine era praticamente segnata. Stremati con una catena al collo sotto il sole, a 39º, senza acqua né cibo su un terrazzo condominiale. Il ritrovamento a Roma del quartiere Appio. Un caso che ricorda quanto accaduto sempre in queste ore con altri cuccioli, stavolta di cane, salvati dai Carabinieri e dalle Guardie Zoofile APG NOA.

Conigli salvati dall’OIPA a Roma

Questo è lo scenario che si sono trovati davanti i volontari dell’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) intervenuti a seguito di una segnalazione di un condomino e del portiere dello stabile. I conigli sono stati messi in salvo e trasferiti in un rifugio.

Racconta la delegata romana dell’associazione, Rita Corboli:

«Ci avevano riferito che vi fossero animali sul terrazzo e mai avremmo pensato di trovare due conigli a catena, senza riparo, acqua e cibo. Le molte deiezioni presenti indicavano la loro presenza in quell’inferno da lungo tempo, come anche riferito da vari condomini intervenuti. Questi ci hanno anche detto della presenza di alcuni cuccioli nei giorni precedenti, che purtroppo non abbiamo trovato».

In attesa di essere adottati

I conigli si trovano ora in un rifugio per animali in attesa di essere adottati.

Prosegue Rita Corboli:

«Al momento del ritrovamento erano affamatissimi, assetati e molto magri. Li abbiamo stati subito rifocillati con acqua e verdure fresche. Per liberarli dalle catene abbiamo dovuto usare delle tenaglie»

Sconosciuto il responsabile

Sconosciuto, per ora, chi ha ridotto in quello stato i poveri conigli. Lo Sportello legale dell’Oipa invierà in questi giorni una lettera all’amministratore del condominio per denunciare la vicenda e per avere qualche indizio che possa portare l’Oipa a sporgere una denuncia per maltrattamento.