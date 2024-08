Roma, controlli ad alto impatto a San Basilio: in campo la Polizia | FOTO

Incessanti i servizi di ordine e sicurezza pubblica “Alto Impatto” messi in campo dalla Polizia di Stato con attività puntualmente pianificate dalla Questura di Roma. Nelle ultime ore controlli serrati si sono svolti nella zona di San Basilio.

Nella giornata di ieri, i poliziotti del IV Distretto San Basilio unitamente agli uomini del Commissariato “Sant’Ippolito”, ad equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e un’unità cinofila antidroga, hanno effettuato un mirato servizio di controllo a tutela della sicurezza sulle grandi infrastrutture di trasporto del collegamento urbano, presso la Stazione della Metropolitana Linea B fermata “Ponte Mammolo”, dove a seguito di controlli e con l’ausilio dell’unità cinofila sono state segnalate 2 persone al Prefetto di Roma, poiché trovati in possesso di alcune dosi di hashish successivamente sottoposte a sequestro amministrativo.

Identificate complessivamente 178 persone, controllati 30 veicoli, 4 gli esercizi commerciali sottoposti ad ispezioni amministrative con conseguente applicazione di 4 sanzioni amministrative, per un ammontare di 1.450 euro.

Le operazioni

Nello specifico le forze dell’ordine hanno effettuato posti di controllo nei quartieri Ponte Mammolo, Colli Aniene e San Basilio al fine di aumentare la percezione di sicurezza, per prevenire e contrastare la commissione di reati di vario genere. Durante il servizio sono state effettuate ispezioni amministrative a 4 attività commerciali. In una sala giochi in via Tiburtina, è stata accertata una violazione amministrativa per un ammontare di 150 euro, poiché la sala risultava aperta al pubblico con video terminali di gioco funzionanti durante l’orario di chiusura e con avventori all’interno intenti nell’attività di gioco, in violazione a quanto previsto dall’ordinanza sindacale del Comune di Roma.

Sempre nella stessa via Tiburtina, in diverse altre 2 sale giochi è stata accertata la stessa violazione amministrativa e pertanto sono state elevate le previste sanzioni pecuniarie per un ammontare di 150 euro per ciascuna di esse. Infine, nella medesima via, all’interno di un’attività di somministrazione di cibi e bevande è stata elevata una sanzione amministrativa per un ammontare di 1000 euro poichè veniva riscontrata la presenza di cestini rifiuti privi della copertura prevista.