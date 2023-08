Roma, contromano su via Leone XIII: paura e ilarità sui social

Roma. Un’ auto contromano su via Leone XIII. Questa la pericolosa scena che si sono trovati davanti gli automobilisti nella notte di sabato scorso. Fortunatamente, complice l’orario tardo e una città quasi deserta nel mese di agosto, il gesto non ha dato luogo a gravi conseguenze o incidenti, anche se la paura è stata tanta. La scena, chiaramente, non è passata inosservata. Ad immortalarla un’automobilista che ha notato quanto stava accadendo. Il video è stato in seguito diffuso dall’iconica pagina Welcome To Favelas.

L’auto in contromano nella notte in via Leone XIII

Come dicevamo, la macchina in contromano su via Leone XIII è stata notata e poi immortalata da un automobilista che stava percorrendo la carreggiata in direzione Cipro. L’uomo ha visto la vettura procedere nel suo medesimo senso di marcia ma nella carreggiata opposta, quella che va verso la circonvallazione Gianicolense. Il video è poi diventato virale e mostra l’auto che procede costeggiando gli ingressi chiusi di Villa Pamphilj. Ora, l’ipotesi maggiormente probabile è che l’automobilista arrivasse dalla Gianicolense e che abbia erroneamente o distrattamente imboccato la carreggiata sbagliata.

I precedenti

Purtroppo, la circostanza appena descritta non rappresenta un caso isolato. Solo poche settimane fa, infatti, un’automobile ha percorso contromano un tratto di via Cristoforo Colombo, all’altezza del laghetto dell’Eur. I fatti sono avvenuti lo scorso 19 luglio, quando la vettura ha percorso contromano un tratto della strada menzionata sfiorando le altre auto che viaggiavano in senso opposto. Poi, come se nulla fosse, il conducente ha fatto un’inversione a U, proseguendo poi il proprio viaggio. Solo per puro caso non si è verificato un incidente. Anche stavolta, le spericolate e pericolose gesta non sono passate in secondo piano agli occhi attenti della rete. Infatti, il video è finito sui social scatenando da parte degli utenti i commenti più disparati.

Foto: Frame Video Welcome To Favelas