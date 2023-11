Roma, coppia ‘stupefacente’: in auto con hashish e contanti. Arrestata

Nel corso di controlli i Carabinieri della Stazione di Roma Divino Amore, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno fermato una coppia che viaggiava in auto con hashish e contanti. I due, lui 23enne, lei 36enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine, appartenenti a famiglie di nomadi stanziali note alle cronache, sono stati arrestati perchè gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Coppia fermata nel corso di controlli stradali

Nello specifico, in via Monticelli, i Carabinieri nel corso dei controlli alla circolazione stradale, hanno fermato un’autovettura risultata presa a noleggio, con a bordo il 23enne e la sua compagna 36enne. A seguito di un controllo più approfondito, i due sono stati trovati in possesso di circa 1,20 g di hashish e la somma contante di circa 615 euro. Un ulteriore controllo presso il domicilio della coppia, ha permesso ai Carabinieri di rinvenire e sequestrare ulteriori 43 grammi circa della medesima sostanza stupefacente e 280 euro circa in contanti, ritenuti provento dell’illecita attività di spaccio. I due sono stati condotti presso le aule di piazzale Clodio, dove il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto per entrambi.

Arrestate altre 8 persone per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti

Nel corso di analoghi controlli antidroga nella Capitale, i Carabinieri hanno arrestato altre 8 persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Vergata hanno arrestato un 31enne romano che in via Casilina è stato sorpreso con 23g di hashish; i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca, in via dell’Archeologia, hanno arrestato due persone, un 41 enne romano che faceva da vedetta, mentre passava delle dosi a un 33enne albanese che a suo volta avrebbe dovuto cederla a degli acquirenti che sono scappati; i Carabinieri della Stazione di Roma La Storta hanno invece arrestato, invia Gherardini, un ragazzo appena maggiorenne, a bordo di un quadriciclo, che deteneva 140g di hashish; i Carabinieri della Stazione di Roma Ottavia hanno arrestato un 30enne romano, sorpreso in via Casal del Marmo con 14g di cocaina; i Carabinieri della Stazione di Roma Quirinale hanno arrestato un 29enne romano fermato in piazza della Repubblica con 5,3g di coca; i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Piazza Dante hanno arrestato un 51enne romano in via Sebastiano Satta, trovato in possesso di 105g di hashish; i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Montesacro hanno arrestato un 40enne romano sorpreso, in via della Bufalotta, con 5,4g di cocaina. Tutti gli arresti sono stati convalidati.

Si precisa che i procedimenti versano nella fase delle indagini preliminari, per cui gli indagati sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva.