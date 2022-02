Roma: coppia ‘stupefacente’ viaggia in auto con un cagnolino e… 60kg di droga

Viaggiavano in auto con un cucciolo di cane e… 60 kg di sostanza stupefacente nel bagagliaio. Così una coppia di giovanissimi ragazzi è stata arrestata ieri a Torino.

Il controllo

Il ragazzo, un 25enne di Roma, e la ragazza, una 19enne di Latina, stavano viaggiando con un grosso carico di hashish quando sono stati fermati per un controllo sulla tangenziale sud di Torino. La pattuglia della Polizia Stradale che li ha fermati voleva inizialmente contestargli il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. Gli agenti però, notando l’atteggiamento troppo nervoso e preoccupato dei due ragazzi, hanno deciso di perquisire l’auto su cui viaggiavano, una Renault Megane Sw.

La scoperta della droga

I sospetti dei poliziotti erano fondati. Nel bagagliaio gli agenti hanno trovato tre sacchi contenenti centinaia di confezioni di diverse dimensioni, avvolte nel cellophane. In ognuna di esse erano contenuti panetti di hashish per un peso complessivo di 60,850 kg. La sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro, mentre per il 25enne e la 19enne è scattato immediatamente l’arresto in flagranza di reato. I due ragazzi sono stati condotti nel carcere di Torino. Il cucciolo che era con loro, di razza Pitbull, è stato invece affidato al canile di Settimo Torinese.