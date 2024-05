Roma, corre per uno sciame di api e trova un nido di vespa orientalis: paura per una donna allergica

Sono stati momenti di grande paura e tensione quelli vissuti ieri da una donna, residente in via Campomorone, nel quartiere di Montespaccato a Roma. Maria, allergica alle punture di imenotteri e impossibilitata a muoversi ha rischiato grosso quando s’è trovava uno sciame di api sulla finestra e alcune sono riuscite a entrare nella sua camera.

La richiesta di aiuto ad Andrea Lunerti

Immediatamente è stato richiesto l’intervento di Andrea Lunerti, esperto nel settore, mentre la figlia della signora vittima dell’incursione delle api ha cercato di metterla al sicuro, spostandola in un’altra stanza. All’improvviso, però, inaspettatamente, lo sciame s’è allontanato evitando conseguenze più serie per Maria.

L’esperto ha trovato la regina di Vespa orientalis che stava preparando il nido

Quando Lunerti è arrivato sul posto si è immediatamente adoperato per riuscire a trovare il nido e “ho aperto il celetto della serranda per controllare e con stupore ho scovato una regina di Vespa orientalis intenta a costruire il nido che irritata per essere stata scoperta non ha esitato ad attaccarmi”.

L’esperto è certo che quanto successo nella mattinata di ieri, domenica 26 maggio, abbia “involontariamente ha salvato la signora Maria da un imminente peggior pericolo.

I consigli di Lunerti

Facciamo attenzione ai sorvoli in prossimità delle finestre e chiudiamo ogni fessura, solleviamo sempre le serrande con le finestre chiuse, se possibile installiamo le zanzariere, la stagione Vespa orientalis 2024 a Roma sta’ per iniziare…”