Roma, crack e cocaina tra i cespugli: giovane pusher beccato a spacciare

I quartieri di Torpignattara, Malatesta e Pigneto sono stati oggetti di controlli mirati a prevenzione e repressione della criminalità da parte dei Carabinieri della Stazione di Roma Torpignattara, con il supporto di altre pattuglie della Compagnia Roma Casilina e del personale del Gruppo Carabinieri Forestali di Roma. Un servizio in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Nel corso delle attività, i militari hanno arrestato una persona e ne hanno denunciate alla Procura della Repubblica altre quattordici.

Il giovane pusher stava consegnando droga presa tra i cespugli

Nello specifico, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Casilina hanno arrestato un cittadino originario del Congo di 18 anni, già noto alle forze dell’ordine, notato cedere sostanze stupefacenti prelevate dietro un cespuglio, dove i militari hanno rinvenuto e sequestrato 19 dosi di cocaina e 7 dosi di crack oltre alla somma contante di 25 euro.

Dormivano in un terreno confiscato alla criminalità

Invece, i Carabinieri della Stazione di Roma Torpignattara, hanno identificato 11 cittadini, tra italiani e stranieri, di età compresa tra i 19 ai 45 anni, tutti senza fissa dimora, sorpresi a dimorare, senza averne diritto, all’interno di un terreno in stato di abbandono confiscato alla criminalità organizzata e assegnata al comune di Roma. Pertanto, sono stati denunciati per invasione di terreni o edifici.

Furti in un negozio e in una farmacia

Una cittadina Colombiana di 53 anni, già nota alle forze dell’ordine, è stata denunciata dai Carabinieri, poiché sorpresa subito dopo aver asportato da un’attività commerciale prodotti di cosmetica. Refurtiva recuperata e restituita al titolare del negozio.

Stessa sorte per un cittadino ucraino di 35 anni, senza fissa dimora, sorpreso poco dopo dagli stessi Carabinieri subito dopo aver asportato da una farmacia, prodotti di cosmetica dal valore complessivo di quasi 1.000 euro.

Nel corso delle mirate verifiche antidroga, i Carabinieri hanno sorpreso e denunciato un cittadino romano di 21 anni, già noto alle forze dell’ordine, poiché a seguito di un controllo d’iniziativa è stato trovato in possesso di quasi 12 g di hashish.

Infine, il titolare di un minimarket, è stato sanzionato in via amministrativa per la violazione del divieto di commercializzazione di buste di plastica. Elevata sanzione per 5.000 euro.