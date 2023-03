Roma, crolla il solaio durante la ristrutturazione di un appartamento: ferite due persone. E’ successo in un appartamento nella zona di Trastevere, dove una signora e un operaio sono rimasti feriti. Fatali i lavori effettuati all’appartamento al piano superiore della signora, che per qualche difetto tecnico hanno conseguito al crollo.

Il crollo del solaio a Roma

Al momento del crollo, la signora era al bagno. Mentre era lì, ha sentito un rumore sinistro e subito dopo è stata investita dai pezzi di solaio e polvere edile. Insieme al solaio, nel suo bagno è precipitato un operaio, che era all’opera nella casa di sopra per lavori di ristrutturazione. Per entrambi, la situazione è andata di lusso. Infatti, in un incidente che poteva vedere conseguenze molto più serie, entrambi hanno riportato solo lievi ferite. Subito sul posto si sono precipitate ambulanze e polizia, i primi per soccorrere i feriti e le Forze dell’Ordine per capire le motivazioni dell’incidente.

L’incidente è avvenuto questa mattina, 20 marzo 2023, mentre la signora si stava preparando all’interno di casa sua. Dopo aver sentito un rumore sinistro provenire dall’appartamento sopra il suo, ha visto una pioggia di calcinacci investirla. Il crollo potrebbe essere stato dovuto a qualche errore edile avvenuto nell’appartamento al piano di sopra, dove si riferisce come stesse avvenendo una ristrutturazione di tutta quella casa.

A confermare tale ipotesi, anche la caduta di un operaio all’interno della voragine che si era creata. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, l’uomo era impegnato in prima persona nei lavori all’interno di quell’abitazione. Il solaio sarebbe crollato intorno alle ore 10.30, in un appartamento situato in via della Lungaretta. Entrambi i feriti, una volta visitati dai paramedici, hanno visto il trasferimento in ambulanza presso l’ospedale Santo Spirito. Per loro, dopo le prime visite, sono state rilevate solo lievi ferite e soprattutto tanta paura per l’incidente avvenuto.