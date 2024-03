Roma, crolla un muro di 6 metri: auto sepolte dalle macerie I FOTO

Poteva avere conseguenze più molto più serie il crollo di un muro di tufo lungo 25 e alto 6 metri in via San Francesco di Sales al civico numero 20, nel quartiere di Trastevere. L’allarme nella centrale operativa dei Vigili del fuoco è scattato alle 22 e 50 di ieri sera, sabato 9 marzo, e sul posto si è precipitata la squadra 7/A di Ostiense oltre al funzionario di Guardia.

La scena che si è prospettata davanti agli occhi dei soccorritori è stata terribile, le macerie avevano sepolto diverse auto parcheggiate e l’attenzione del personale dei Vigili del fuoco intervenuto è stato immediatamente diretto a escludere che ci fossero persone coinvolte. Per fortuna così è stato, nessuno è rimasto ferito dal crollo.ù

Strada chiusa al transito per rimuovere i detriti

La strada è stata interdetta al transito per consentire le operazioni di rimozione dei resti del muro che si è letteralmente sbriciolato sulle vetture in sosta, provocando ingenti danni. La squadra dei Vigili del fuoco intervenuta insieme ai colleghi del Gos con i mezzi di movimento a terra hanno lavorato per ore prima di riuscire a liberare la strada dalle macerie.