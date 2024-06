Roma, “Dacci i soldi in cassa”: rapinano due negozi armati di pistola e coltello

Hanno messo a segno due rapine ai danni di altrettanti esercizi commerciali: una in viale Marconi, l’altra a via Portuense. Armati di pistola e coltello due uomini, uno più giovane l’altro di mezz’età, si sono introdotti nei negozi per mettere a segno i due colpi.

Di questo sono accusati un 22enne e un 57enne ai quali, al termine di un’indagine condotta dalla Polizia di Stato con il coordinamento della Procura di Roma, è stata notificata un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma.

Le perquisizioni grazie alle quali gli agenti hanno raccolto le prove

La prima rapina, quella in viale Marconi, è avvenuta il 4 febbraio scorso, mentre l’altra in un negozio della Portuense, il 24 dello stesso mese. Gli investigatori del Distretto San Paolo sono partiti proprio da quest’ultima; infatti, fin da subito le indagini hanno puntato sull’odierno indagato 22enne. Perquisendo la sua abitazione sono stati trovati alcuni indumenti del tutto simili a quelli indossati durante i reati: dei guanti in lattice, un coltello ed alcuni contanti; inoltre, nella stessa abitazione, ma in una camera in uso al 57enne –parente del più giovane sospettato – sono stati sequestrati altri abiti e 2 repliche della pistola Beretta, a cui erano stati tolti i tappi rossi.

Ulteriori accertamenti, delegati dalla Procura di Roma, hanno permesso di trovare delle corrispondenze tra le 2 rapine e gli indagati. E’ stato poi lo stesso 57enne a consegnare ai poliziotti alcuni indumenti indossati durante le rapine.

L’ordinanza di custodia cautelare per i due sospetti

Gli elementi acquisiti hanno permesso alla Procura di Roma di chiedere ed ottenere, dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma, l’emissione di una misura cautelare per i 2 indagati. Il provvedimento è stato eseguito dagli stessi investigatori del Distretto San Paolo ed i 2, al termine degli atti di rito, sono stati accompagnati nel carcere di Regina Coeli a disposizione della Magistratura. Per entrambi, oltre all’accusa di rapina, è stato contestato il reato di ricettazione in quanto il ciclomotore usato per la fuga è risultato rubato.

Ad ogni modo tutti gli indagati sono da ritenere presunti innocenti, in considerazione dell’attuale fase del procedimento ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.