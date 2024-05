Roma: “Dacci i soldi”, l’arrivo dei Carabinieri e la fuga. Rapinatore investito da un’auto

Aggrediscono un uomo per portargli via il portafogli ma il colpo viene sventato dai Carabinieri. Durante la fuga uno dei due rapinatori finisce investito da un’auto: la vicenda nel quartiere Centocelle. Cosa è successo.

I Carabinieri della Stazione di Roma Centocelle, d’intesa con la Procura di Roma, hanno arrestato due persone – un 37enne romano e un 36enne del Marocco, entrambi con precedenti – gravemente indiziati del reato di tentata rapina aggravata in concorso. La coppia aveva messo nel mirino un passante ed era entrata in azione: ma l’arrivo dei Militari ha rovinato il loro piani.

Aggressione e tentata rapina a Centocelle

Il tutto è successo la scorsa notte. I Carabinieri, transitando in viale Palmiro Togliatti, nel quartiere Centocelle, hanno notato i due soggetti aggredire un uomo – poi identificato in un 42enne del Bangladesh – nel tentativo di sottrargli il portafoglio dalla tasca dei pantaloni.

Alla vista dei militari, i due sono scappati a piedi ma sono stati raggiunti e bloccati. Nel corso della breve fuga, il 36enne, nell’attraversare la carreggiata, è stato investito da un’auto (anche se ‘fortunatamente’ per lui la macchina lo ha colpito soltanto di “striscio”, ndr), che per inciso non si è fermata a seguito dell’impatto.

In Ospedale

L’uomo, una volta fermato e soccorso è stato infine trasportato da personale del 118 presso il “Policlinico Casilino”. Qui è stato medicato per le contusioni riportate e dimesso con 10 giorni di prognosi. Condotti presso le aule di giudiziarie, il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e disposto per loro la custodia cautelare in carcere.