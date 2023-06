Roma, «Dacci tutto!» prima lo minacciano, poi lo picchino: 15enne finisce in ospedale

[adrotate group="9"]

Roma. Ancora un colpo da parte di una baby gang. Stavolta a finire nelle mire del branco un ragazzo di 15 anni, picchiato e derubato. Nel momento dei fatti la vittima si trovava in un parco capitolino al Prenestino, insieme ad un suo amico. Poi, l’aggressione. Il tutto è avvenuto nel giro di pochi minuti. Picchiato e rapinato, dopo aver messo a segno il colpo la baby gang è scappata. Fatto scattate l’allarme, sul posto sono giunte le forze dell’ordine che stanno attualmente conducendo le indagini al fine di risalire all’identità degli aggressori. Non è esclusa la possibilità che il branco possa aver agito altre volte.

Come riporta il Messaggero, i fatti sono avvenuti lo scorso lunedì intorno alle 18.30. Siamo nel parco di Villa Gordiani. I due ragazzini vi si erano recati per giocare a pallone quando, improvvisamente, le cose hanno preso una piega decisamente inaspettata e violenta. Infatti, ad un certo punto il branco, formato da tre minori, ha accerchiato il 15enne che non aveva più vie di uscita. Spintoni, poi calci e pugni. La vittima è caduta a terra e gli aggressori continuavano ad infierire su di lei. La rapina, che è poi costata al 15enne il ricorso in ospedale, è durata pochi minuti. Infatti, raggiunto l’obiettivo, i tre sono scappati facendo perdere le proprie tracce. Il bottino preso dal branco è il seguente: un orologio e gli occhiali da vista graduati.

I soccorsi e le indagini

Subito dopo, a prestare soccorso ai malcapitati altri ragazzi che hanno allertato il 112. Sul posto è poi giunta l’ambulanza e la polizia. Effettuate le perquisizioni della zona, i tre aggressori non sono stati trovati. La vittima, invece, è stata portata in codice giallo all’Umberto I con un referto di 20 giorni. Intanto, le indagini degli investigatori proseguono e la caccia agli aggressori è aperta.