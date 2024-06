Roma, “Dammi i soldi in cassa”: casalinga 52enne rapina farmacia

Una 52enne romana è stata arrestata perché gravemente indiziata di rapina in farmacia. Sono stati i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma a eseguire la misura restrittiva a carico della donna che la scorsa serata, giovedì 20 giugno, si è introdotta nell’esercizio commerciale per mettere a segno il colpo.

Gli uomini dell’Arma sono stati allertati da una richiesta di aiuto arrivata al numero unico di emergenza, il 112, per una rapina presso una farmacia in via Morrovalle, quartiere San Basilio.

I Carabinieri accorsi hanno fermato la 52enne

I militari accorsi sono riusciti a bloccare la donna che, dai gravi elementi indiziari raccolti, poco prima, era entrata nel negozio e armata di un frammento di alluminio aveva minacciato una dipendente facendosi consegnare il denaro contenuto in cassa.

Restituiti i soldi e sequestrato l’oggetto utilizzato come arma

I Carabinieri hanno arrestato la 52enne, sequestrato l’oggetto appuntito e restituito il denaro alla farmacia. L’arrestata è dovuta, poi, comparire davanti al giudice del Tribunale di Roma che ha convalidato l’arresto e disposto per la donna l’obbligo di presentazione in caserma.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari per cui l’indagata deve ritenersi innocente fino ad eventuale sentenza definitiva.