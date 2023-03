Roma, «Dammi i soldi o ti ammazzo»: armato di coltello, semina il panico al supermercato

Roma. Con il volto parzialmente travisato e armato di coltello, un uomo ha fatto una rapina in un supermercato in zona Tuscolana. Messo a segno il colpo, che gli ha fruttato alcune centinaia di euro, il malvivente è poi scappato facendo perdere le proprie tracce. Al momento, infatti, la sua identità non è nota ma sono in corso le indagini da parte della polizia che ha ascoltato i testimoni ed acquisito le immagini della videosorveglianza. La caccia al ladro è dunque aperta.

La rapina in un supermercato alla Tuscolana

La rapina si è consumata lo scorso giovedì, in un supermercato di via Claudio Asello, in zona Tuscolana. Erano circa le 15 quando il malvivente è entrato nell’esercizio commerciale con il volto parzialmente coperto da una mascherina chirurgica, con un cappello in testa e impugnando un coltello si è diretto verso la cassa minacciando il dipendente affinché gli consegnasse l’incasso. Una rapina messa a segno in pochi minuti che ha fruttato al malvivente diverse centinaia di euro. Effettuato il colpo, il rapinatore è poi scappato facendo perdere le proprie tracce. Al momento la sua identità non è, infatti, nota. In corso le indagini della Polizia di Stato al fine di acciuffarlo.

Le indagini

La scena è accaduta sotto gli occhi dei clienti e dei dipendenti presenti all’interno del punto vendita. Ottenuti i soldi, l’uomo è scappato è l’ipotesi è che ad aspettarlo fuori ci fosse un complice in auto o in motorino con il motore acceso così da scappare velocemente. Fatto scattare l’allarme, sul luogo dei fatti sono giunti i poliziotti che hanno ascoltato i testimoni ed acquisiti le immagini dalle telecamera di sorveglianza. Proprio quest’ultime potranno rivelarsi preziose per il proseguo delle indagini. La caccia al ladro è aperta.