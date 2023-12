Roma: “Dammi i soldi”, ragazza ferisce con le forbici l’amico

Notte movimentata quella tra giovedì e venerdì nella zona Ponte di Nona a Roma teatro di un’aggressione ai danni di un giovane. Quest’ultimo, al rifiuto di consegnare dei soldi ad una conoscente, è stato colpito con delle forbici. Ecco cosa è successo.

Si è presentata in piena notte a casa del suo amico e gli ha chiesto di consegnarle del denaro, non è chiaro se per un debito pregresso o altre motivazioni. Sta di fatto che, al suo rifiuto, la giovane, di 26 anni, è andata su tutte le furie. La 26enne, secondo quanto ricostruito, ha improvvisamente estratto delle forbici e le ha usate per colpire il ragazzo alla mano ferendolo. Prima di fuggire via.

Aggressione a Ponte di Nona

L’allarme è scattato intorno alle 6.00 di ieri 15 dicembre 2023. Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia di Stato (provenienti dal Commissariato Casilino, ndr) che, dopo una ricerca nella zona, sono riuscite a rintracciare la ragazza. Per lei, inevitabilmente, è scattato l’arresto e adesso deve rispondere della tentata estorsione nonché delle lesioni causate al suo amico. “Amico”, si fa per dire visto quanto accaduto, che nel frattempo è stato medicato dal personale del 118.

Il retroscena

Stamani, in merito all’accaduto, è emerso un ulteriore retroscena circa i fatti. Secondo quanto riportato da Il Messaggero infatti la ragazza fermata e sottoposta a fermo di indiziato di delitto sarebbe una discendente di una nobile famiglia (i Farnese, ndr). Lignaggio che, sembrerebbe, avrebbe anche tentato di “far valere” per evitare – invano – l’arresto. Sul caso ad ogni modo proseguono tuttora gli accertamenti della Polizia.