Roma, ‘Dammi il telefonino’ e gli punta un paio di forbici in gola: 43enne fermato dalla Polizia locale

Tenta di mettere a segno una rapina puntando un paio di forbici alla gola della sua vittima, ma senza fare i conti con la prontezza degli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale che sono intervenuti prontamente per bloccare il malintenzionato.

È stata una pattuglia del I Gruppo Centro della Polizia Locale di Roma Capitale, impegnata in servizio di viabilità a Ponte Vittorio Emanuele II, a intervenire tempestivamente in aiuto di un cittadino filippino di 51 anni che, in Piazza Pasquale Paoli.

La vittima è stata aggredita alle spalle e minacciato con un paio di forbici

Il 51enne è stato improvvisamente aggredito alle spalle da un uomo, che nel tentativo di strappargli il telefonino dalle mani, gli ha puntato un paio di forbici alla gola. Gli agenti che si trovavano nei paraggi, hanno visto quanto stava succedendo e sono intervenuti tempestivamente.

L’intervento degli agenti della Polizia locale

È stato grazie alla velocità degli uomini della Polizia Locale che tutto s’è risolto in breve e per il meglio per la vittima. Gli agenti, infatti, hanno fermato e tratto in arresto l’aggressore, un 43enne di nazionalità marocchina, con l’accusa di tentata rapina. L’ arresto è stato convalidato ad esito del processo con rito direttissimo celebrato davanti al giudice del tribunale di Roma.