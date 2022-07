Roma, danneggia la scalinata di Trinità dei Monti con una Maserati: 50.000€ di danni

Rischia di pagare una risarcimento di quasi 50.000€ l’uomo che lo scorso 11 maggio 2022 ha danneggiato la scalinata di Trinità dei Monti, a Roma, percorrendola con una Maserati presa a noleggio.

Le accuse

Le ipotesi di reato nei confronti dell’uomo, cittadino Saudita, sono di «distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici». Il responsabile del danneggiamento era stato rintracciato dopo qualche giorno dal “fattaccio” mentre tentava d imbarcarsi all’aeroporto di Milano di Malpensa. Ora, al termine dell’inchiesta coordinata dal Procuratore Aggiunto Angelantonio Racanelli e dal PM Nicola Maiorano, la Procura di Roma ha chiuso le indagini e all’uomo è stato notificato il 415 bis e rischia una condanna da 2 a 5 anni di carcere.

Il danneggiamento della scalinata di Trinità dei Monti

L’uomo, in visita nella Capitale, aveva preso a noleggio una Maserati Levante. La sera dell’11 maggio stava percorrendo via Sistina, quando improvvisamente ha sterzato ed è planato sulla scalinata di Trinità dei Monti, per poi risalire sempre a bordo della Maserati. Nella discesa l’auto ha danneggiato alcuni scalini, arrecando un danno di circa 50.000€.