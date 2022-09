Roma, davanti al Liceo il primo giorno di scuola per spacciare con tutto il ‘campionario’: hashish, cocaina e eroina

Primo giorno di scuola, e primo giorno di ‘lavoro’ per un pusher 34enne. C’è già un arresto per droga a Roma nonostante le attività scolastiche siano riprese praticamente da una manciata di ore; i Carabinieri tuttavia, in concomitanza delle prime campanelle, hanno predisposto un servizio mirato anti-spaccio proprio per prevenire un fenomeno che, purtroppo, coinvolge sempre più giovanissimi. E un pusher è già finito nella ‘rete’ dei Militari.

Spaccio di droga vicino a un Liceo a Roma

In particolare, nel corso delle verifiche effettuate, all’interno dei giardini pubblici adiacenti una scuola, tra via delle Palme e via Castore Durante, l’uomo di 34 anni, i Carabinieri hanno notato l’uomo mentre faceva movimenti sospetti, verosimilmente riconducibili ad attività di spaccio.

La sostanza stupefacente sequestrata

Approfondita la situazione il pusher è stato trovato in possesso, all’esito della perquisizione personale e ispezione dei luoghi, di 4 dosi di cocaina per 1,2 gr., 16 dosi di eroina 4,8 gr. e 8 pezzi di hashish per 20 gr., nonché denaro contante. L’arrestato è stato condotto presso le aule di piazzale Clodio e al termine dell’udienza, l’arresto è stato convalidato

Foto di repertorio