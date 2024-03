Roma, derubato della bici: rider insegue il ladro e viene pestato

Aveva raggiunto via degli Zingari a Roma per fare una consegna e come era, probabilmente, solito fare, aveva lasciato la sua bicicletta nei pressi dello stabile. Il tempo di salire le scale per consegnare l’ordine e al suo ritorno la bici era scomparsa. Lo sfortunato rider, però, ha visto un uomo allontanarsi in sella alla sua due ruote e gli è corso dietro.

Il rider insegue il giovane che gli aveva rubato la bici

In breve è riuscito a raggiungere il ladro che di tutta risposta lo ha riempito di pugni e spinte, nel tentativo di allontanarsi. Il piano, però, non è andato come previsto, in breve sul posto sono arrivati i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma che hanno fermato la corsa del malvivente.

L’intervento dei Carabinieri

Alcuni passanti avevano assistito alla scena e dato l’allarme ai Carabinieri che si sono precipitati così velocemente sul posto da riuscire a bloccare il 19enne arrestato con l’accusa di rapina. La bici è stata restituita al legittimo proprietario il rider 30enne originario del Pakistan, mentre il giovane rapinatore dovrà comparire davanti al giudice per l’udienza di convalida dell’arresto.