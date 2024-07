Roma, “Devo festeggiare con i colleghi del Commissariato”: finto agente truffa pizzaiolo

Finge di essere un poliziotto, ordina la pizza in un esercizio commerciale e si allontana senza pagare con la scusa di aver dimenticato il portafogli in macchina. L’uomo, un senza fissa dimora di 57enne anni è stato denunciato in stato di libertà, in quanto ritenuto l’autore di una truffa del cosiddetto finto appartenente alle forze dell’ordine.

È stato il proprietario della pizzeria, situata in via Circonvallazione Ostiense, a denunciare l’accaduto in Polizia e in breve gli investigatori sono risaliti a un 57enne. Quest’ultimo sarebbe una loro vecchia conoscenza per reati simili a quello commesso ai danni del negoziante e cioè perpetrati sempre fingendo di essere un rappresentante delle forze dell’ordine.

Truffatore riconosciuto dal pizzaiolo

Il commerciante ha riconosciuto l’autore della truffa in un confronto fotografico, confermando che era stato proprio il 57enne a fingersi agente di Polizia del Commissariato Colombo e, nel commissionare la pizza avrebbe sottolineato anche che sarebbe servita per festeggiare con i colleghi.

Nei confronti del 57enne, truffatore recidivo, gli inquirenti hanno redatto informativa di reato inviata all’Autorità giudiziaria.