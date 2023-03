Roma, difende la figlia dalle percosse del compagno: suocera ferita con un coccio. E’ successo nella Capitale, dove l’anziana mamma di una ragazza si è frapposta tra la propria figlia e il compagno, all’interno di una violenta lite. La signora è stata totalmente aggredita dall’uomo, prima con un calcio all’addome e successivamente ferita con un coccio di un vaso rotto. Contenitore probabilmente distrutto durante la lite tra i due morosi, avvenuta in una strada di Roma.

La suocera aggredita a Roma

A far intervenire le Forze dell’Ordine, sono stati i testimoni della violenta lite. Molti tra loro sono abitanti della zona, che hanno visto la scena dai propri balconi di casa. I fatti sono avvenuti nei pressi della metro Cipro, con la lite che molto probabilmente era partita addirittura dalla casa dei due conviventi. I Carabinieri, una volta sul posto, si sono recati direttamente in questa abitazione, così da raccogliere la denuncia della giovane donna.

Ragazza che ha raccontato ai militari occorsi, come da tempo vivesse maltrattamenti da parte del compagno, con lo stesso presente nella casa durante il racconto. Maltrattamenti estesi anche alla suocera, come avvenuto nella recente lite nei pressi della zona Trionfale. Qui, la stessa anziana donna ha posto un’altra denuncia in direzione dell’uomo, raccontando ai militari la violenta aggressione che aveva subito pochi minuti prima.

L’uomo, infatti, avrebbe prima scalciato la suocera per allontanarla dalla compagna, poi l’avrebbe ferita con un coccio di un vaso all’altezza della mano destra. Non contento di aver ferito la madre della compagna, la furia dell’uomo si sarebbe riversata sulla ragazza, con schiaffi e pugni su tutto il corpo, che hanno procurato diversi lividi alla giovane. Ai Carabinieri non è rimasto altro che arrestare il compagno della giovane, un uomo di 39 anni, portandolo in carcere in attesa di convalida per rito direttissimo.