Roma, dimentica sul bus lo zaino con i documenti necessari al ricovero della figlioletta: scatta la ‘staffetta’ per ritrovarli

Ha dimenticato sul bus i documenti necessari al ricovero della sua bambina in ospedale e, arrivata davanti al nosocomio, dopo i primi momenti di panico, ha pensato di chiedere aiuto per poterli recuperare prima che qualcuno per errore li gettasse via. E’ successo oggi a Roma.

Lo zaino della piccola Laura (nome di fantasia) contiene la documentazione necessaria per il suo ricovero all’ospedale Bambino Gesù, dove si sta recando assieme alla mamma a bordo del bus Atac 115. L’apprensione è tanta in famiglia per quegli accertamenti che Laura dovrà affrontare. Così, basta poco, per perdere la necessaria concentrazione e dimenticare a bordo i preziosi referti.

I documenti nello zaino restano nel bus, ma una passeggera li vede

Dopo che mamma e figlia sono scese, lo zaino color prugna resta sui sedili posteriori del minibus in servizio di linea. Una passeggera lo nota e lo consegna all’autista. La mamma di Laura, presa dal panico, chiama le Forze dell’Ordine che si mettono subito in contatto con la Centrale Operativa Atac per chiedere supporto.

L’operatore della centrale avvisa in tempo reale il collega alla guida che conferma di avere con sè lo zainetto. L’appuntamento è fissato al capolinea, dove una volante è in attesa dell’arrivo del mezzo per prenderlo in consegna. Nel giro di pochi minuti lo zaino viene riconsegnato. Ora il ricovero può essere affrontato con più serenità.