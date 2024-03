Roma, disavventura per il Piotta a Porta Portese: “Mi è sparito il portafogli”

Aveva raggiunto il mercato di Porta Portese in cerca di qualche vinile e, invece, nonostante abbia trovato quel che cercava al momento di pagare si è reso conto di essere stato derubato. Vittima della disavventura è il noto rapper conosciuto come il Piotta, all’anagrafe.

Sembrava aver trovato qualcosa da comprare. Aveva raggiunto la cassa per pagare, ma quando ha messo le mani in tasca ha scoperto di non avere più il portafogli, era sparito. Per fortuna il rapper aveva con sé solo 250 euro. Il danno più grande probabilmente sono i documenti contenuti nel portamonete che ora dovrà rifare.

Quando poi ha ripercorso i momenti precedenti, ha ricordato che una coppia di giovani lo avevano avvicinato e in particolare uno dei due, in sella alla bici, gli aveva rivolto una serie di domande, in particolare sembrerebbe in relazione a un album. Il Piotta pensava forse di essere stato riconosciuto e si era fermato a chiacchierare e solo dopo essersi reso conto di essere stato derubato ha ripensato a quell’incontro. Ma il rapper ha visto bene quei due ragazzi, tanto da saperne dare una descrizione dettagliata alle forze dell’ordine che potrebbero in breve rintracciare i sospetti.

Nonostante la disavventura che gli è costato il furto di 250 euro e la scocciatura di dover rifare i documenti, non sembra che l’episodio abbia provocato grande turbamento nella vittima che sembra aver dichiarato: ‘Si tratta di cose che possono succedere’. D’altro canto il Piotta in questo momento ha altri pensieri per la testa visto che la sua attenzione è tutta rivolta verso il suo ultimo impegno musicale, l’album: ‘ Na botta infame’.