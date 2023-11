Roma, discarica abusiva di ricambi di auto e 40 veicoli in una rimessa: scatta denuncia e sequestro

Nel corso di accertamenti gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale, l’XI Gruppo Marconi, nella giornata del 15 novembre scorso, hanno trovato in località Ponte Galeria una vera e propria discarica a cielo aperto. Un rinvenimento che ha spinto i caschi bianchi a procedere al sequestro di un’area di 2500 metri quadrati sottoposta a vincolo paesaggistico, per violazione delle norme in materia ambientale.

La discarica si trovava sul terreno di un’azienda: denunciata la titolare

Gli accertamenti svolti sul sito hanno fatto constatare come nell’appezzamento di terreno era stato realizzato un deposito non autorizzato di auto, ricambi e parti di motori che inquinavano il terreno agricolo su cui erano stati accumulati. Quel terreno è stato fatto risalire dagli agenti a un’azienda e, pertanto, congiuntamente agli uomini della Polizia di Stato, sono stati svolti ulteriori controlli, a seguito dei quali il personale delle forze dell’ordine intervenuto ha proceduto a redigere formale denuncia nei confronti della titolare, una donna di 43 anni di nazionalità romena, per reato di inquinamento ambientale.

Proseguono le indagini per verificare ulteriori coinvolgimenti

Ma le attività investigative proseguono sia sulla titolare della ditta sia su eventuali altri coinvolgimenti. Gli inquirenti stanno svolgendo altri accertamenti sono tutt’ora in corso, al fine di verificare anche la eventuale provenienza illecita dei circa quaranta veicoli rinvenuti all’interno della rimessa.