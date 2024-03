Roma, discarica abusiva e veicoli pronti a essere esportati all’estero: il sequestro

L’impegno della Polizia locale di Roma Capitale contro i reati ambientale va avanti costantemente e nell’ambito di controlli finalizzati, i vigili urbani si sono trovati di fronte a una discarica abusiva di oltre 3000 metri quadrati.

Sono stati gli agenti del VI Gruppo Torri a scoprire la discarica

Sono state le pattuglie del VI Gruppo Torri a scoprire un deposito di rifiuti allestito in zona Prenestina, oltre i confini del Grande Raccordo Anulare. Gli accertamenti successivi hanno fatto constatare che all’interno dell’area era presente uno stoccaggio di veicoli, alcuni radiati dalla circolazione, pronti per essere esportati in Paesi extra UE, mezzi fatiscenti e tonnellate di rifiuti e materiali, quali componenti meccaniche e di carrozzeria di diverse auto.

Individuato il responsabile del terreno allestito a discarica

Immediatamente nell’appezzamento allestito a discarica sono scattati i sigilli e anche i mezzi rinvenuti e tutti i materiali sono stati sequestrati. Le indagini successive hanno permesso ai caschi bianchi di risalire al responsabile del terreno, un 51enne di nazionalità nigeriana, che è stato sanzionato per mancanza di titoli autorizzativi e denunciato per attività illegali di gestione e smaltimento di rifiuti.

Proseguono le indagini

Oltre agli accertamenti per risalire alla proprietà dei veicoli ritrovati, sono in corso ulteriori indagini sul commercio irregolare import/export di automobili, furgoni, parti di motori e componentistica, al di fuori dell’Unione Europea.