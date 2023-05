Roma, discarica abusiva nel condominio: sequestrata dai vigili area di 2600 metri quadri

Lamiere, parti di mobili, elettrodomestici, autovetture ed ancora, materiali infiammabili e persino in amianto. Questo quanto trovato dagli agenti della polizia locale ieri mattina dentro il seminterrato di un condominio. A seguito dei controlli l‘area è stata posta sotto sequestro e il costruttore del palazzo denunciato.

La discarica abusiva nel condominio

I controlli sono stati effettuati dalle pattuglie del IX Gruppo Eur della Polizia Locale che, come anticipato, hanno posto sotto sequestro un’area di 2600 metri quadri in zona Mezzocammino. Nella fattispecie, ieri mattina gli agenti – su delega della Procura di Roma – sono intervenuti all’interno di un seminterrato di un edificio residenziale, dove sono stati trovati oltre 8000 metri cubi di rifiuti di varia natura: lamiere, parti di mobili, autovetture, elettrodomestici, materiali infiammabili e in amianto. Una vera e propria discarica abusiva quella emersa durante i controlli, al termine dei quali costruttore del palazzo è stato denunciato per violazione delle norme ambientali e diffidato a smaltire regolarmente i rifiuti accatastati.

La discoteca abusiva

Solo ieri avevamo invece segnalato la presenza di una discoteca abusiva. Le irregolarità sono state portate a galla dagli agenti del commissariato Tuscolano che nel corso del fine settimana hanno posto sotto sequestro una discoteca abusiva messa in piedi all’interno di quella che, almeno legalmente, doveva essere un’associazione con scopi culturali e pedagogici. Ad insospettire gli agenti un insolito andirivieni di persone e una volta entrati nel locale, ecco che tutto è diventato chiaro. Circa un centinaio i clienti sorpresi a ballare in un’area di 200 metri quadri, con tanto di Dj alla consolle.