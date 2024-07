Roma, disordini nel carcere minorile di Casal del Marmo: detenuto prova ad appiccare un incendio, scoppia la rissa

Momenti di tensione stanotte nel carcere minorile di Casal del Marmo teatro di una “guerriglia” tra agenti della Polizia Penitenziaria e alcuni ragazzi detenuti nella struttura. A supporto è intervenuta anche la Polizia di Stato il cui intervento operativo però non si è reso necessario. La ricostruzione.

L’allarme nell’Istituto Penitenziario di Casal del Marmo a Roma, zona Monte Mario, è scattato attorno alla mezzanotte quando uno dei detenuti, aiutato da un altro giovane, ha provato a dar fuoco ad alcuni oggetti. Immediatamente sono intervenuti gli agenti della Polizia Penitenziaria ma a quel punto, in difesa del ragazzo, sono intervenuti altri giovani dando così vita ad una rissa. La tensione è rimasta alta per diversi minuti fino a quando poi, non senza fatica, il personale è riuscito a riportare l’ordine. Necessaria l’evacuazione di un’intera sezione. Sul posto sono giunte anche diverse Volanti della Polizia di Stato che però, da quanto appreso, sono rimaste all’esterno dell’Istituto Penitenziario. Presenti anche i Vigili del Fuoco chiamati a domare le fiamme che avevano avvolto un materasso.

Ferito un agente della Penitenziaria

Il Sindacato Fns Cisl Lazio parla di almeno un agente rimasto contuso nel corso delle operazioni. Si tratterebbe peraltro della quarta aggressione avvenuta soltanto questa settimana: nelle precedenti occasioni un altro poliziotto era rimasto ferito (con 15 gg di prognosi, ndr), e con lui un sovrintendete.

Si legge in una nota:

“La Fns Cisl Lazio chiede una forte azione da parte dell’Amministrazione Penitenziaria nei confronti del Personale di Polizia Penitenziaria, Comandanti, Direttori inclusi, ed una vicinanza maggiore alle richieste di aiuto che pervengono da una realtà già di per se difficile e peggio ancor provata da frequenti episodi con un invio consistente e concreto di unità di Polizia Penitenziaria tale da garantire, anche, la tutela del personale tutto”.

Le criticità dell’IPM di Casal Del Marmo

La struttura, che si sviluppa su un’area di circa 12 mila metri quadrati di terreno, non è nuova ad episodi del genere. Ad oggi – ultimo aggiornamento: 3 luglio 2024 – ospita 49 uomini e 6 donne. Tra le criticità maggiori dell’Istituto il Garante dei detenuti del Lazio segnalava la carenza di personale nel carcere e la necessità di migliorare la gestione dei detenuti affetti da patologie psichiatriche.