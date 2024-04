Roma, ditta di informatica derubata in pieno giorno: bottino da 200mila euro

Nel pomeriggio di oggi è stato messo a segno un furto da 200mila euro in una ditta in via Luxardo a Roma. I ladri alle 15 e 30 di oggi, domenica 21 aprile, hanno sfondato il vetro della porta d’ingresso di una rivendita di informatica e, una volta dentro, hanno disattivato il sistema d’allarme per agire indisturbati.

La colluttazione tra un ladro e un dipendente della ditta

Uno dei malviventi, però, s’è trovato di fronte a un dipendente della ditta che ha cercato di fermali. Ne è nata una colluttazione, senza grandi conseguenze per i due protagonisti. Il ladro è riuscito a liberarsi velocemente e scappare a bordo di un furgone insieme ai suoi complici. Immediatamente è scattato l’allarme in Polizia e gli agenti del Commissariato San Basilio, insieme ai colleghi della scientifica sono corsi sul posto per i rilievi utili a risalire agli autori del furto.

Considerevole il bottino racimolato dai malviventi

Solo in seconda battuta i titolari dell’azienda hanno potuto controllare non solo l’ammontare dei danni subiti alla struttura, ma anche del furto. Purtroppo, infatti, nonostante siano stati disturbati, i delinquenti hanno racimolato un bottino piuttosto cospicuo, il cui valore complessivo ammonta a circa 200mila euro. Diversa la merce sia informatica sia elettronica rubata.

Le attività investigative della Polizia vanno avanti serrate e non si esclude che nel breve tempo possano arrivare a identificare gli autori del furto.