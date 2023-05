Roma, donna aggredita da una cornacchia mentre passeggia: denunciato il Comune

Stava passeggiando tranquillamente quando ha sentito qualcosa pungerle la testa. Protagonista dei fatti una donna che è stata aggredita da una cornacchia. A seguito della vicenda la signora ha denunciato il Comune di Roma. Non è la prima volta che questa tipologia di animali attacca, prende di mira dei passanti. Diversi, infatti, coloro che lamentano di esser stati attaccati da questo tipo di uccelli.

L’aggressione della cornacchia all’Eur

I fatti sono avvenuti lo scorso 15 maggio in zona Eur e precisamente in viale America. La signora stava passeggiando tranquillamente quando ha dapprima sentito gracchiare e poi qualcosa che le pungeva la testa. È in questo momento che si è resa conto che una cornacchia aveva cominciato a beccarla. La donna ha provato a fuggire ma non c’è riuscita. L’aggressione sarebbe durata un paio di minuti e le ha provocato delle ferite sul capo. Poco dopo, la malcapitata ha trovato rifugio in una farmacia dov’è stata soccorsa. Condotta al pronto soccorso per le medicazioni del caso, la donna ha poi sporto denuncia ai carabinieri verso i responsabili delle aree verdi del Comune.

I precedenti

Come dicevano questa tipologia di aggressioni non rappresenta un caso isolato. Infatti, poco poco più di un mese fa un’altra donna è rimasta vittima di una simile aggressione sempre da parte di una cornacchia a Casal Bernocchi. Invece, solamente due giorni fa, altre due donne sono state attaccate a Villa Leopardi.