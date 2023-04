Roma, donna di 70 anni trovata morta in casa: il cadavere era lì da giorni

Oggi è stata trovata un’anziana senza vita all’interno del proprio appartamento di Roma. La donna abitava nei pressi della Basilica di San Pietro, in un locale dove la stessa persona sarebbe deceduta da tempo. Infatti, le forze dell’ordine intervenute hanno trovato la signora in un forte stato di decomposizione. Della presunta scomparsa della donna, sono stati i parenti più lontani ad accorgersene non sentendola da diversi mesi e vedendo come da giorni la stessa anziana non rispondesse più al proprio telefono.

Anziana trovata morta nella propria casa di Roma: mistero sul decesso

A trovarla sono stati gli agenti della Polizia Locale, che da giorni erano sulle tracce dell’anziana signora. Ad allarmarli, come detto, lontani parenti della donna, che temevano fosse accaduto qualcosa di brutto alla signora non sentendola da diverso tempo. Presentimenti che alla fine si sono rivelati fondati, considerato come gli agenti all’interno della dimora hanno trovato un quadro angoscioso. Non solo il cadavere in avanzata putrefazione, ma anche un angusto odore che pervadeva tutta la casa della donna. La signora, molto probabilmente, era morta lì da settimane, senza che nessuno se ne sia accorto.

Effettuata l’autopsia sulla salma della signora, il medico legale esclude che la stessa sia stata uccisa per qualche azione violenta. Essendo stato rinvenuto il cadavere all’interno del proprio letto, è ipotizzabile come la signora sia deceduta nel sonno probabilmente per un malore improvviso, cui purtroppo non ha potuto nulla per fronteggiarlo. Secondo le rilevazioni scientifiche fatte dal medico legale, il corpo era morto da diversi giorni. In questo momento, la salma è stata prelevata dalla Polizia Mortuaria per essere portata all’obitorio comunale. Ancora una volta, l’episodio è la fotografia di come serve stare attenti ai nostri anziani, che durante un loro periodo di isolamento potrebbero aver bisogno di aiuto e non trovare nessuno, proprio come accaduto in questo caso.