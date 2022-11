Roma, droga nascosta tra le piante: 48enne incastrato dal fiuto del cane Odina

Roma. Non si ferma l’attività delle forze dell’ordine volta a contrastare i reati connessi allo spaccio di droga. In particolare, si è svolto ieri mattina a San Basilio un servizio ad Alto Impatto che ha visto impegnati gli agenti del IV Distretto San Basilio, del commissariato Sant’Ippolito, di una unità motomontata dell’UPGSP “Nibbio”, del Reparto Prevenzione Crimine, del Reparto cinofili e degli Ispettori del S.I.A.N. dell’ASL Roma. Nel corso del servizio sono stati effettuati appositi posti di controllo presso la Stazione metro B “Ponte Mammolo” e “Rebibbia” con l’ausilio di unità cinofile antidroga.

La perquisizione degli agenti e l’attività di spaccio casalinga

Un’attività di spaccio in piena regola quella che un uomo italiano di 48 anni aveva messo in piedi presso la propria abitazione. La perquisizione domiciliare ha, infatti, permesso di rinvenire e sequestrare 26,5 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, divisa in 49 involucri; la sostanza era stata nascosta all’esterno dell’abitazione occultata con rami di piante finte ed è stato il fiuto del cane antidroga Odina immediatamente indirizzato verso la ringhiera del giardino a permetterne il ritrovamento. Parte della droga era, inoltre, nascosta tra i rami di una pianta intrecciata alla ringhiera.

Il bilancio dei controlli

Nell’ambito dei controlli è stato fermato un soggetto nei cui confronti risultava il provvedimento di Divieto di ritorno nel Comune di Roma ed è stato pertanto denunciato all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà. Sono state, inoltre, effettuate delle ispezioni amministrative in alcuni esercizi commerciali e, nei confronti di due di questi, è stato richiesto un provvedimento di sospensione temporanea della licenza a causa delle pessime condizioni igienico-sanitarie riscontrate. Al termine del servizio sono state identificate 224 persone di cui 88 stranieri; sono stati effettuati 4 posti di controllo e fermati 42 veicoli.