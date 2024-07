Roma, droga nelle buste della spesa, in camera da letto e nella borsa frigo: 5 arresti

Nel corso di un’operazione antidroga gli agenti della Polizia di Stato del III Distretto Fidene-Serpentara, coordinati dalla Procura di Roma, hanno arrestato 5 persone perché gravemente indiziate del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Casalinga con la droga nelle buste della spesa e nel frigo

In via Giorgio Pelasca, i poliziotti hanno controllato un’auto con a bordo una donna, rinvenendo sul sedile posteriore due buste per la spesa con all’interno numerosi panetti di hashish del peso di circa 22 kg; da una perquisizione domiciliare presso l’abitazione di quest’ultima hanno trovato, occultati nel frigo della cucina, 6 kg di hashish e 3 grammi di cocaina. La donna, 44enne italiana, è stata tratta in arresto.

Nascondeva in camera da letto quasi mille panetti di hashish

A seguito di un’intensa attività investigativa gli agenti hanno raggiunto, in via Publio Elio, l’abitazione di un uomo, identificato per un 28enne albanese, dove hanno rinvenuto, occultati in camera da letto, circa 979 panetti di hashish del peso complessivo di circa 72 kg, 13 sigarette elettroniche, nel cui serbatoio vi era liquido a presunto effetto stupefacente, diverso materiale per il confezionamento della droga e circa 30.000 euro in contanti.

La Polizia assiste alla consegna dello stupefacente

Invece, nel transitare in via Siculiana, hanno avuto modo di vedere un uomo che, con atteggiamento circospetto, estraeva dal cofano di un’auto una busta per poi consegnarla ad un altro soggetto; i due sono stati raggiunti dalla Polizia e identificati. Si trattava di un 52enne e un 29enne, entrambi italiani, e sottoposti a perquisizione è stato rinvenuto 1kg e mezzo di hashish all’interno della busta; mentre, indosso al 29enne, hanno trovato 3.000 euro, mentre nelle tasche del 52enne, 2845 euro. Ancora, nel cruscotto dell’auto, gli agenti hanno rinvenuto altri 4850 euro in contanti suddivisi in banconote di diverso taglio.

Camminava con una borsa frigo contenente la droga

Infine, in via Pavia, hanno notato un uomo con una borsa frigo che si aggirava tra le auto in sosta con fare sospetto; lo hanno controllato identificandolo per un 45enne italiano e lo hanno trovato in possesso di oltre 400 grammi di hashish e 85 euro; pertanto, lo hanno tratto in arresto.

L’Autorità Giudiziaria, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha convalidato gli arresti.

Ad ogni modo tutti gli indagati sono da ritenere presunti innocenti, in considerazione dell’attuale fase del procedimento ovvero quella delle indagini preliminari, fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.