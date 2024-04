Roma. Droga tra le caramelle e nascosta nei cespugli, ondata di arresti in periferia | 12 pusher in manette

Controlli a tappeto anti droga dei Carabinieri nelle periferie di Roma. Scoperti alcuni nascondigli con cui i pusher riuscivano ad eludere le forze dell’ordine: ben 12 le persone finite in manette, sequestrato circa 1kg di sostanza stupefacente.

Proseguono senza sosta i controlli antidroga dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma nelle periferie della Capitale, che nel fine settimana, soprattutto monitorando la movida, hanno portato all’arresto, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, di 12 persone e al sequestro di circa 1 kg di droga – tra cocaina, crack e hashish – e oltre 3.800 euro.

Tra i quartieri interessati dalle verifiche il Quarticciolo e l’Aurelio, ma anche le zona della Tuscolana e di Tor Bella Monaca. Grazie ai controlli i Militari dell’Arma sono riusciti a scoprire gli stratagemmi con cui gli spacciatori tenevano in “stand-by” le dosi di morte per venderle poi ai loro clienti nei momenti di relativa tranquillità.

Droga al Quarticciolo tra le caramelle e vicino ai cespugli: arrestati due pusher

Partiamo dalla zona del Quarticciolo, una delle piazze di spaccio calde della Capitale. Qui un 20enne tunisino, senza fissa dimora e con precedenti, dopo aver notato i Carabinieri si è dato alla fuga e ha tentato di disfarsi, gettandolo in terra, di un contenitore in plastica di caramelle che, recuperato dai militari, conteneva all’interno 42 dosi di crack e 10 dosi di cocaina.

Le immediate ricerche nelle vie limitrofe hanno permesso ai Carabinieri della Stazione Roma Tor Tre Teste di rintracciare l’uomo che ha comunque opposto resistenza all’arresto, spintonando e colpendo con calci e pugni i militari. Sempre in zona Quarticciolo, precisamente in via Ugento, i Carabinieri in questo caso del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina hanno arrestato invece un 18enne tunisino sorpreso ad occultare 13 dosi di cocaina in un nascondiglio ricavato nei pressi di un cespuglio ai margini della strada. Nelle sue tasche recuperate altre dosi della stessa droga e 210 euro in contanti.

Aurelio

Ci spostiamo adesso all’incrocio tra Circonvallazione Cornelia e via Parracciani. Siamo nel quartiere Aurelio: ebbene, i Carabinieri della Stazione Roma Madonna del Riposo hanno arrestato un 19enne egiziano che, alla loro vista, ha tentato di disfarsi di un involucro, gettandolo a terra, che, una volta recuperato, è risultato contenere 30 g di hashish.

Gli stessi Carabinieri, sempre nell’area, hanno poi anche arrestato un 24enne romano fermato in via Umberto Moricca dopo aver ceduto alcune dosi di hashish ad un acquirente, che è stato identificato e segnalato alla Prefettura di Roma. La successiva perquisizione a casa dell’arrestato, in viale di Valle Aurelia, ha portato al sequestro di ulteriori 415 g della stessa sostanza stupefacente, oltre al materiale vario per il peso e per il confezionamento in dosi.

Tor Bella Monaca e Cinecittà

Tra le altre zone attenzionate dai Carabinieri ci sono state come detto anche Cinecittà e Tor Bella Monaca. I controlli e le verifiche hanno permesso nuovamente di trarre in arresto altri pusher. In particolare sono stati i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina a fermare un 19enne spagnolo residente a Roma che, fermato per un controllo mentre percorreva a piedi via Tuscolana, quartiere Cinecittà, è stato trovato in possesso di un panetto di hashish, del peso di 106 g. Inevitabilmente per lui sono scattate le manette. Parlando di Tor Bella Monaca, infine, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato tre persone – un cittadino italiano e due stranieri – fermati all’interno di note piazze di spaccio e trovati in possesso di droga, in totale 90 dosi di cocaina e circa 400 euro in contanti, ritenuti provento di attività illecite

Le altre operazioni

Altri tre indagati sono finiti, ancora, in manette perché fermati a bordo dei rispettivi veicoli e trovati in possesso di sostanze stupefacenti: un 40enne originario di Gela (CL) arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma Talenti in via Fucini, perché nella sua auto nascondeva 12 dosi di cocaina; un 40enne romano arrestato dai Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante in via Paolo Paruto perché nascondeva 47 g di cocaina e 2.240 euro nel vano sottosella del suo scooter; un 39enne romano arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma San Basilio in via Giuseppe Gavazzi, perché nascondeva 18 dosi di cocaina e 240 euro nel vano portaoggetti del suo motoveicolo. Nella notte, su ponte Sisto, i Carabinieri della Stazione Roma Piazza Farnese hanno arrestato un 24enne egiziano, senza fissa dimora e con precedenti, sorpreso a cedere alcune dosi di hashish ad un giovane.