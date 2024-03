Roma, due giovani accoltellati nel cuore del Pigneto: s’indaga sulla faida tra baby gang

Due accoltellamenti nel giro di poche ore al Pigneto di Roma: gli inquirenti valutano la faida tra baby gang romane.

Due accoltellamenti nel giro di poche ore nel quartiere Pigneto, nella città di Roma. La vicenda sta venendo delineata dalle forze dell’ordine, che sull’episodio avvenuto nel quadrante Est della Città Eterna temono l’ombra delle baby gang. Criminalità giovanile che starebbe portando una faida avanti da gennaio scorso, colpendo in vari quadranti della zona di Roma Est: tra questi, anche un episodio di accoltellamento sulla via Tuscolana.

Gli accoltellamenti al quartiere Pigneto di Roma

Le vittime degli accoltellamenti sono due ragazzi quasi diciottenni, che si sarebbero trovati in mezzo a delle risse con altri ragazzi del proprio quartiere. Una vicenda purtroppo già vista nel quadrante di Roma Est, dove le faide tra baby gang romane si sono aperte per la presenza nelle piazze di spaccio di questo quadrante cittadino. Poche settimane prima, per lo stesso motivo, un giovane italo-filippino venne massacrato di botte con le mazze da baseball nel quartiere di Monte Sacro, nell’area Nord-Est della Città Eterna.

Gli accoltellamenti avvenuti al Pigneto

Il primo episodio ha visto vittima un giovane 18enne, proveniente dal Perù. Il ragazzo, probabilmente vicino ai gruppi dei sudamericani, si è trovato invischiato in una violenta lite all’interno di un campo di calcetto dentro il Pigneto. Una situazione incandescente, che presto sarebbe degenerata nella pura violenza: durante i disordini, qualcuno lo avrebbe colpito con due fendenti al corpo. Il ragazzo, gravemente ferito, è riuscito a fuggire sulle sue gambe dal luogo dei disordini. I paramedici del 118, per soccorrerlo, hanno seguito le tracce di sangue lasciate in strada, che li hanno condotti nel luogo dove si era nascosto.

Neanche a poche ore di distanza, fuori dalle porte del Pigneto un secondo giovane è stato accoltellato. Si tratta di un ragazzo italiano 17enne, colpito da una coltellata e lasciato senza sensi sul marciapiede di via Tuscolana. L’episodio, in linea d’area, è avvenuto ad appena 2 chilometri di distanza dal primo accoltellamento. Per gli inquirenti che stanno indagando, la vicenda potrebbe essere collegata.

La piazza di spaccio dentro il campo da calcetto

Intanto le testimonianze dei residenti del Pigneto, potrebbero raccontare qualche verità “scomoda” sulla realtà che vive quel campo da calcetto urbano. Secondo la voce di qualcuno, come ripreso anche in RomaToday, il campo sarebbe spesso oggetto di scontri e liti tra giovani. Ma non sono litigate per le partite di pallone, ma bensì vere regolazioni dei conti per le attività illecite che si svolgono in questo quadrante del V Municipio.