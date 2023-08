Roma, due trans aggredite e accoltellate in strada sulla Togliatti: fermato un transessuale brasiliano

Aggredite e accoltellate in strada. Paura ieri mattina all’alba a Roma lungo Viale Palmiro Togliatti dove due transessuali sono rimaste ferite al termine di una furibonda lite. Immediatamente è scattato l’allarme e sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato unitamente al personale del 118.

Le due trans, che dalle informazioni raccolte si stavano prostituendo lungo la strada, sarebbero state avvicinate e colpite a più riprese con un’arma da taglio, con tutta probabilità un coltello. Dopodiché l’aggressore si è allontanato cercando di far perdere le proprie tracce.

Arrestato trans brasiliano di 37 anni

La Polizia di Stato però, giunta tempestivamente sul posto, è riuscita ad individuarlo poco dopo sulla base della descrizione fornita dalle vittime. Si tratta di un trans di nazionalità brasiliana di 37 anni che è stato fermato e arrestato. Adesso dovrà rispondere di lesioni personali aggravate. L’arma utilizzata per compiere l’aggressione non è stata ancora individuata.

Le indagini

L’aggressione si è consumata all’altezza del civico 1060 di Viale Palmiro Togliatti quando erano da poco passate le 7.00 di ieri, venerdì 28 luglio 2023. Le due persone ferite, fortunatamente, non sono in pericolo di vita: trasportate in Ospedale sono state refertate in codice giallo. Al momento non si conoscono i motivi dell’accaduto ma non si esclude che possa essere per motivi legati agli spazi occupati per la prostituzione. Ad ogni modo proseguono gli accertamenti degli investigatori.

Il cadavere trovato il 15 luglio

Pochi giorni fa, nel pomeriggio del 15 luglio, un uomo era stato trovato senza vita sempre sulla Togliatti. Le indagini lampo dei carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica, avevano portato all’identificazione della vittima, un 59enne di nazionalità rumena. Da capire tuttavia ancora se il suo decesso sia stato dovuto a cause naturali, come emerso in un primo momento, o meno. Ieri mattina intanto un altro episodio violento accaduto a pochi chilometri di distanza lungo quella stessa strada.