Roma, due tremendi incidenti sull’Aurelia: auto ribaltata in corsia di sorpasso, gravi tre persone

Grave incidente oggi pomeriggio sulla Via Aurelia subito dopo l’ora di pranzo. Una macchina, all’altezza di Malagrotta, è finita ribaltata sulla corsia di sorpasso. Due i feriti gravi. Ingenti sono state le ripercussioni al traffico di zona con rallentamenti e code fino al GRA.

Il sinistro, da quanto si apprende, è stato risolto pochi minuti fa ma in questo momento, sempre sull’Aurelia, permangono code per un altro incidente, altrettanto grave, avvenuto in corrispondenza di Via Riserva della Torretta/Via di Acquafredda. In quest’ultimo caso una donna è finita in codice rosso in Ospedale.

Auto ribaltata sull’Aurelia oggi venerdì 14 luglio 2023

Il bilancio sulla Via Aurelia oggi pomeriggio è dunque particolarmente pesante. Nel primo incidente, avvenuto attorno alle ore 13.30, risultano coinvolte due auto. Altrettante le persone ferite purtroppo in modo serio: entrambe, si tratta di una donna e di un uomo, alla guida rispettivamente di una Volvo e di una Punto, sono state portate in Ospedale tra l’Aurelia Hospital e il San Camillo in codice rosso. Sul posto, al km 30 per l’esattezza, in direzione fuori Roma, sono intervenuti, oltre che ai mezzi del 118, anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.

Aurelia chiusa per tre ore

L’incidente ha provocato la chiusura della strada nel tratto interessato per circa tre ore. Soltanto intorno alle 16.30 la carreggiata è stata riaperta ma nel frattempo, a distanza di qualche chilometro, si era verificato un altro sinistro, ugualmente grave: ferita in modo serio un’altra automobilista.

Il secondo incidente di oggi pomeriggio

Poco prima infatti, alle 15.00, altre due macchine (una Hyundai e una Nissan Qashqai in questo caso) si sono scontrate all’altezza del km 9, ugualmente in direzione fuori Roma. Una donna, a seguito dell’impatto sul quale sono in corso i rilievi per ricostruirne la dinamica, è rimasta ferita in modo grave e trasportata in codice rosso in Ospedale. In questo caso, mentre scriviamo, ci sono diverse code e rallentamenti nella zona della stazione. Sul posto sono presenti sempre i caschi bianchi impegnati nei rilievi e nelle operazioni di messa in sicurezza dei mezzi incidentati.

Grave incidente alle porte di Roma: atterra l’elisoccorso sulla A24 (ilcorrieredellacitta.com)