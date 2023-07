Roma, “ecco ma sua pizza” ma… viene derubato: rider rimane senza bici

derubato della bici. Al centro della vicenda un rider, che ha avuto giusto il tempo di consegnare la pizza richiesta quado si è accorto di essere rimasto letteralmente a piedi. La sua bici non c’era più. Tutto è accaduto molto velocemente. Sono, infatti, bastati pochi minuti ai malviventi per mettere a segno il colpo. Uscito dal palazzo, dove aveva effettuato la consegna, aveva visto due persone allontanarsi velocemente in direzione del campo rom e con dietro la propria bici. I suoi sospetti erano fondati ed infatti, il mezzo a due ruote è stato poi trovato dagli agenti della polizia locale – prontamente allertati – proprio nel campo nomadi di via Salviati. Roma. Stava facendo il proprio lavoro quando è statoAl centro della vicenda unche ha avuto giusto il tempo dirichiesta quado si è accorto diLa sua bici non c’era più. Tutto èSono, infatti, bastati. Uscito dal palazzo, dove aveva effettuato la consegna, aveva vistoe con dietro la propria bici.il mezzo a due ruote è stato– prontamente allertati – proprio nel

Il furto della bici al rider e il ritrovamento nel campo rom

Ma facciamo un piccolo passo indietro. Aveva appena terminato una consegna il rider che, ieri pomeriggio, ha chiesto aiuto ad una pattuglia della Polizia di Roma Capitale in via Salviati. La sua bici gli era stata portata via pochi minuti prima, il tempo di uscire dal palazzo dove aveva portato una pizza e vedere due persone allontanarsi velocemente ed entrare all’interno del campo nomadi con la sua bicicletta. Ora, gli agenti dell’ Unità SPE (Servizio Pubblico Emergenziale), dopo la segnalazione del furto, hanno avviato immediatamente le ricerche, al termine delle quali hanno ritrovato il veicolo nascosto da teli e lamiere nelle vicinanze di alcuni moduli abitativi.

La riconsegna