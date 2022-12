Roma, emergenza topi: 150 interventi al giorno, l’esperto: ‘La situazione è fuori controllo’

Emergenza topi e ratti nella Capitale. A lanciare l’allarme è il direttore tecnico della Romana Ambiente, — una della maggiori aziende di derattizzazione — Francesco Gullo che all’Agi ha dichiarato: ‘Siamo invasi, la situazione è fuori controllo’. Annunciato dal Campidoglio l’imminente partenza di un bando di derattizzazione da 6,1 milioni di euro, indetto dalla Giunta Raggi e fermo dal 2020. La città verrà suddivisa in sei aree ed ognuna di esse, nel 2023, sarà presa in carico da una ditta del settore.

Emergenza topi a Roma, il bando di derattizzazione

‘Il servizio integrato concernente gli interventi di derattizzazione, di contrasto a tutte le specie di Culicidi (zanzare), di disinfestazione contro gli artropodi infestanti e di controllo delle specie ornitiche sinantrope del territorio Capitale, per il periodo di tre anni’, viene spiegato da Gullo all’Agi precisando poi che ‘a causa del cibo intorno ai cassonetti dei rifiuti la popolazione dei topi si sviluppa a dismisura. Noi come singola azienda stiamo facendo 5000 interventi al mese di derattizzazione, circa 150 al giorno. Proprio in questo periodo la nostra attività ha raggiunto il picco. I topi sono ovunque in città, dal centro alla periferia. La situazione è drammatica. Interveniamo sia in edifici pubblici, come gli ospedali, sia in ristoranti e sia in case private’, conclude l’esperto.

Le stime

Davvero numerose le segnalazioni che arrivano sia dai privati cittadini sia dai titolari delle attività commerciali e che testimoniano la necessità di un tempestivo intervento da parte delle autorità competenti. Numeri alla mano, si stima che a Roma ci siano circa 10 milioni di Ratti, vale a dire più di tre topi per ogni abitante della città. In merito uno dei problemi nasce anche dal fatto che ormai i classici veleni che si comprano dal ferramenta non funzionano più in quanto i roditori si sono abituati e riescono comunque a vivere e riprodursi.