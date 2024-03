Roma, entra nella fontana di Trevi: la multa è da capogiro, il maxi verbale | FOTO

Fontana di Trevi: fermato dalla Polizia Locale un uomo intento ad entrare dentro una delle fontane più famose di Roma. Scatta la maxi multa.

Decoro urbano a Roma, maxi verbale elevato nelle scorse ore per un cittadino straniero fermato mentre era intento ad entrare nella Fontana di Trevi. Un’iniziativa di protesta religiosa alla base del suo gesto che però non è bastata, quale “giustificazione”, per evitargli la sanzione. A fermarlo gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.

Entra nella fontana di Trevi, la multa è salatissima

Il tutto è successo ieri mattina, giovedì 21 marzo 2024. Intorno alle 10.00 l’uomo ha provato ad entrare nella Fontana di Trevi. All’avvicinarsi della pattuglia del VI Gruppo Torri, in servizio sulla piazza, il cittadino di 41 anni, di nazionalità egiziana, ha inizialmente proseguito nel suo intento, mostrando uno striscione di protesta.

Grazie all’intervento degli agenti, lo stesso è stato fatto uscire e sanzionato secondo quanto previsto dal Regolamento di Polizia Urbana. Davvero alto l’importo della multa: 400 euro, oltre alla misura dell’ordine di allontanamento. Il personale ha provveduto, inoltre, al sequestro dello striscione, che riportava frasi a contenuto religioso.

Decoro urbano: le maxi multe contro gli episodi di degrado

Del resto per mantenere il decoro urbano, spesso minacciato da turisti indisciplinati, servono misure di contrasto efficaci. E negli ultimi tempi di episodi deprecabili se ne sono contati a bizzeffe nella Capitale: come per i vandali del Colosseo, o per le tante “bravate” – filmate e postate in rete – di persone intente a lavarsi dentro le fontane di Roma (tanto per restare in tema), Trevi in testa ovviamente. Recentemente c’è poi stato il caso dello sfregio al busto di Anna Magnani a Trastevere: un’altra faccia della stessa medaglia, quella del degrado che, purtroppo, anche a Roma spesso si fatica a contrastare.