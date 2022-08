Roma, entrano nella notte nell’asilo nido e lo distruggono: a rischio l’apertura

Vernice nera sui muri e sulle finestre. Oggetti rotti, gettati poi a terra. L’asilo nido “I Tesori di Gulliver” di via Camilla Ravera, in zona Ottavia, a Roma, è stato completamente vandalizzato questa notte. Un atto vandalico che rischia di compromettere il regolare inizio dell’anno scolastico e di mettere così in difficoltà centinaia di famiglie romane.

“Oggi non è un buongiorno per il Municipio XIV”, ha dichiarato questa mattina Marco Della Porta, Presidente del Municipio. “Questa notte è successo qualcosa di inspiegabile. Un atto vandalico inqualificabile ha colpito il Nido I Tesori di Gulliver a Ottavia. Un atto di cui ho difficoltà a comprendere il senso. Un atto di inciviltà assurdo, che compromette l’apertura del nido. L’atto vandalico ha praticamente messo in condizioni devastanti l’intera struttura”.

A rischio l’apertura nei tempi previsti

Il Presidente è allibito. “Mi chiedo cosa possa portare delle persone a compiere un atto di questo tipo, soprattutto quando parliamo di un servizio pubblico essenziale come i nidi, che devono riaprire la prossima settimana. Cercheremo di fare il massimo per risolvere questa assurda situazione e garantire la regolare apertura”.

Nessuna parola educata per i vandali

Della Porta trattiene a stento gli insulti. “Non ho nessuna parola educata per dimostrare il sentimento che sto provando nei confronti di questo gesto assurdo e incomprensibile. Chiedo a tutti i cittadini di unirci in un risveglio di coscienze civili e di comprendere sempre più che il bene comune e i servizi pubblici sono l’aspetto fondamentale che tiene insieme una comunità”.