Roma, esasperato dal clochard molesto spara in aria e gli incendia il giaciglio: “Si spoglia sempre davanti a mia moglie”

Momenti di paura nel weekend appena trascorso nella zona di San Lorenzo a Roma. Un uomo, esasperato dai comportamenti molesti di un senzatetto che vive vicino la propria abitazione, ha sparato in aria con una pistola, poi rivelatasi a salve. In più gli ha incendiato il giaciglio di fortuna: sul posto è intervenuta la Polizia.

“Correte stanno sparando“, queste le segnalazioni arrivate nella notte tra sabato e domenica appena trascorsi al 112. L’allarme è partito da Via dei Frentani nella zona di San Lorenzo a Roma quando mancavano pochi minuti alle 2.00. All’arrivo sul posto della Polizia gli agenti hanno trovato in strada un ragazzo di 34 anni, con ancora in mano una pistola che si è rivelata però a salve, benché priva del tappo rosso. A quel punto il giovane ha confessato ai poliziotti il motivo del suo gesto.

Esasperato dal clochard vicino casa, spara in aria e dà fuoco al suo materasso

“Ho fatto quello che ho fatto perché non ce la faccio più“, ha raccontato il 34enne. Secondo la sua versione infatti il senzatetto da tempo infastidiva con i suoi comportamenti molesti sia lui che la moglie. “Si spoglia sempre, specie quando passa la mia compagna”, la testimonianza fornita. Più volte il ragazzo avrebbe chiesto per questo al clochard di andare altrove trovando però dall’altra parte soltanto indifferenza. Tanto che, l’altra notte, ha deciso di cacciarlo con la forza. Oltre agli spari, diversi i colpi esplosi in aria, il 34enne – pensando evidentemente di farsi giustizia da solo – ha dato fuoco anche alle masserizie presenti in strada. Al termine degli accertamenti, per il suo comportamento (che di fatto ha messo in allarme tutto il quartiere) si è beccato svariate denunce per i reati commessi, dall’incendio appiccato, alle minacce, fino all’esplosione dei colpi e al porto abusivo dell’arma.