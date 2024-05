Roma: “esplode” una tubatura, strada completamente allagata

In Via Forte Braschi da stamattina alle 4 e 30 una tubatura dell’acqua è saltata inondando la strada e provocando inevitabili disagi alle auto in transito e ai residenti che sono rimasti senz’acqua, oltre a dover convivere con un forte olezzo. Sul posto sono corsi i tecnici dell’Acea, i Vigili del Fuoco e gli agenti di Polizia locale di Roma Capitale.

Strada chiusa al traffico

Gli uomini del XIII Gruppo Aurelio hanno circoscritto l’area, chiudendo il tratto di strada che va da via della Pineta Sacchetti a via Battistini, per consentire gli interventi e i pompieri hanno collegato autobotti agli istituti scolastici di zona per garantire il servizio idrico agli studenti