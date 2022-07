Roma, estate alla Casa Internazionale delle Donne: ecco tutti gli eventi dal 5 luglio al 7 settembre 2022

Estate romana con tantissimi eventi da non perdere. Al via da oggi, martedì 5 luglio, alla Casa Internazionale delle Donne di Roma LaCasaChiama, il programma estivo che fino al 7 settembre offrirà al pubblico ben 15 giorni di proiezioni cinematografiche e performance teatrali che, attraverso lo sguardo femminile e delle nuove generazioni sull’arte, sulla vita e sul mondo, vogliono coniugare intrattenimento e riflessione e promuovere le nuove opere e proposte artistiche di donne e giovani.

Il progetto LaCasaChiama

LaCasaChiama è un progetto vincitore dell’Avviso Pubblico Estate Romana 2022 – Riaccendiamo la Città, Insieme, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, curato dal Dipartimento Attività Culturali e realizzato in collaborazione con SIAE. L’iniziativa è stata costruita con la partecipazione delle associazioni che animano il Consorzio della Casa Internazionale delle Donne e con il coinvolgimento esterno di associazioni di settore, scuole a livello nazionale e internazionale e luoghi delle donne. Per la partecipazione esterna è stato inaugurato il metodo delle call, per rendere la Casa un luogo sempre più aperto, partecipativo e capace di raggiungere un pubblico vasto e plurale, interessato ai temi delle donne, dell’infanzia, delle nuove generazioni e della diversità culturale.

Gli appuntamenti de LaCasaChiama – che si svolgeranno tra il 5 luglio e il 4 agosto e tra il 30 agosto e il 7 settembre – si articoleranno in due sezioni: la prima, dedicata alle proiezione di documentari realizzati da donne, italiane o straniere, e di cortometraggi e opere prime diretti soprattutto da under 30; la seconda, destinata ai monologhi comici scritti e interpretati dalle donne.

Tra i documentari e i corti, centrali sono i temi del sapere e della cura. Cura della vita, a partire dai bisogni (su tutti lavoro, reddito, salute), ma anche cura del mondo, per i diritti umani e delle donne, la pace, la convivenza tra i popoli. E poi l’esperienza della guerra, la memoria e i racconti di vita.

Nei monologhi comici, invece, spazio alle donne che, prendendo spunto dalla vita quotidiana, si raccontano e raccontano le contraddizioni e gli stereotipi della società in cui sono immerse. La programmazione delle opere – risultato delle due call che si sono svolte a giugno – è il frutto di una ricerca femminista portata avanti con una grande attenzione all’originalità e alla qualità delle proposte. Nella rassegna, che si rivolge alla cittadinanza allargata, è stato anche riservato un impegno speciale verso il mondo dell’infanzia, con le attività di laboratorio e cinema per bambine e bambini organizzate in collaborazione con la Casina della Magnolia Lab e Filmstudio nelle serate del 30 e 31 agosto.

Dove si svolgeranno gli eventi

Tutti gli appuntamenti de LaCasaChiama si terranno nel Giardino della Magnolia e, in caso di pioggia, nella Sala Tosi. Gli eventi sono a ingresso libero e gratuito, per dare la possibilità di partecipare anche a chi sta risentendo della crisi economica. Durante la programmazione sono previsti quattro incontri per far conoscere lo spazio e la storia del complesso del Buon Pastore, in via della Lungara 19, e della Casa Internazionale delle Donne. Il percorso guidato sarà a cura delle associazioni del Consorzio. Per gli incontri è prevista la prenotazione obbligatoria, fino a un massimo di 20 persone a visita.

Il programma completo dal 5 luglio al 7 settembre

Ecco, di seguito, il programma completo:

5 luglio ore 21, proiezione documentario: “ALBA MELONI. Stella delle mie stanze” , di Nadia Pizzuti . Dialogano con la regista la filosofa femminista Maria Luisa Boccia e la critica letteraria Laura Fortini ;

ore 21, proiezione documentario: , di . Dialogano con la regista la filosofa femminista e la critica letteraria ; 14 luglio ore 21, proiezione documentario: “Telling my son’s land”, di Ilaria Jovine e Roberto Mariotti ;

ore 21, proiezione documentario: di e ; 21 luglio ore 21, proiezione documentari: “La nostalgia del prezzo pagato” , di Silvia Scipioni ; “Le ali velate” di Nadia Kibout ; “Semplice verità” , di Cinzia Mirabella ; “Sbagliando s’inventa” , di Alice Sagrati ;

ore 21, proiezione documentari: , di ; di ; , di ; , di ; 26 luglio ore 21, proiezione documentario: “Ritorno in apnea” , di Anna Maria Selini e Alberto Valtellina ;

ore 21, proiezione documentario: , di e ; 28 luglio ore 21, proiezione documentario: “Quelle come me. Storie.Strade.Scelte” , di Siliana e Serena Arena ;

ore 21, proiezione documentario: , di ; 3 agosto ore 21, proiezione cortometraggi: “El olor del azahar”, di Raquel Abellán; “Mneme_Ricordo”, di Lavinia Tommasoli; “Mami Wata”, di Paola Beatrice Ortolani; “La Napoli di mio padre”, di Alessia Bottone.

Monologhi comici:

13 luglio ore 21: Stand up Comedy “Aristotele’s Bermuda” , di Luisa Merloni ;

ore 21: , di ; 20 luglio ore 21: Stand up Comedy

ore 21: 27 luglio ore 21: Stand up Comedy “C’è figa”, ideato e realizzato da Alessandra Flamini.

Visite guidate, a cura di Maria Paola Fiorensoli:

13, 26 luglio e 4 agosto ore 18,30. Prenotazione obbligatoria al numero di telefono 06 68401720.

Attività di laboratorio e cinema per bambine e bambini:

30 agosto a partire dalle ore 19,30: proiezione documentario “Microcosmos” , di Marie Perennou e Claude Nuridsany ;

a partire dalle ore 19,30: proiezione documentario , di e ; 31 agosto a partire dalle ore 19,30: proiezione film di animazione “La città incantata”, di Hayao Miyazaki.

Prima delle proiezioni è previsto un laboratorio ludico pomeridiano, utile all’approccio dei temi affrontati nei film.

Proiezioni e incontri con le registe:

4 settembre ore 21, proiezione documentario: “Lunadigas” , di Nicoletta Nesler e Marisilisa ;

ore 21, proiezione documentario: , di e ; 6 settembre ore 21, proiezione documentari: “Reshma”, di Livia Alcalde, Chiara Nardone, Roman Zwadaski; “Non è una città per ragazze”, di Paolina Gramegna; “Leher-The wave of empowerment”, di Livia Alcalde, Chiara Nardone, Ria Sharma, Tania Singh.

Visita guidata, a cura di Maria Paola Fiorensoli:

5 settembre ore 18,30. Prenotazione obbligatoria al numero 0668401720.

Evento speciale:

5 settembre a partire dalle ore 19: guida all’ascolto musicale del cd “Ius soli. Voci e canti per l’Italia futura”, a cura di Luciana Manca e Alessandro Portelli.

Proiezioni e presentazione libro: