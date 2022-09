Roma, Eternal City Motorcycle Custom Show: consegnato il gilet da motociclista a Papa Francesco (FOTO E VIDEO)

Tutto pronto per il grande evento a Roma dedicato agli appassionati dell’universo delle due ruote e in particolare del mondo custom. La manifestazione è in programma al Palazzo dei Congressi all’Eur il prossimo weekend: intanto però ieri c’è stata una simpatica iniziativa realizzata dagli organizzatori.

Consegnato gilet da motociclista a Papa Francesco

Una delegazione dell’Eternal City Motorcycle Custom Show si è infatti recata dal Pontefice consegnandoli il gilet simbolo dei veri bikers. “È stata davvero una grande emozione poter regalare al Santo Padre il nostro gilet da sostenitore dell’Eternal City“, hanno fatto sapere gli organizzatori dell’evento. Da quanto si apprende il Papa è stato anche invitato ad assistere alla kermesse ormai prossima al via nella Capitale.

Video dalla pagina Facebook ufficiale dell’evento

Eternal City Motorcycle Custom Show a Roma il 3-4 settembre

Sabato 3 e domenica 4 prenderà infatti il via l’evento che porterà a Roma stand, esposizioni e demo ride delle grandi case motociclistiche, customizer nazionali e Internazionali, kustom car, hot-rod, e grandi ospiti. Inoltre ci saranno esibizioni di artisti, street food, dj set, musica dal vivo e tanto altro ancora per due giorni da non perdere. Noi del Corriere della Città, proprio come fatto lo scorso anno (quando la rassegna si tenne presso il parco divertimenti Cine Città World), vi porteremo dentro la manifestazione con le foto a tutti i protagonisti dell’edizione 2022.

Alcuni scatti dall’edizione 2021 dell’Eternal City