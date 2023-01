Roma, falò alla stazione Aurelia: ‘Rimedi contro il freddo’

Roma. Il Capodanno è ormai passato da un pezzo eppure in città i falò non sono completamente terminati. Siamo alla stazione Aurelia, qui un piccolo cumulo di carta bruciava indisturbato sotto la sguardo indifferente di una persona in attesa del treno. L’inconsueta visione che in quanto tale non è passata inosservata, è diventata subito virale in rete generando da parte degli utenti commenti di vario tipo.

Il falò alla Stazione Aurelia

Nel video si vede un piccolo ammasso di carta bruciare per terra sotto gli occhi indifferenti di una persona che si trovava sulla banchina in attesa del treno. Il cumulo di rifiuti veniva arso dalla fiamme nonostante nelle immediate vicinanze ci fosse un secchio dell’immondizia dove poter buttare le cartacce senza alimentare nessun rogo. Cosa che in relazione all’allarme rifiuti che attanaglia la Capitale genera ancor più amarezza. Tuttavia, i fatti non sono passati inosservati alle persone in transito nella zona che hanno subito ripreso la scena, diventata poi virale sui social. Il video del falò è, infatti, finito nell’iconica pagina Welcome to Favelas, scatenando da parte degli utenti varie reazioni e commenti.

Le reazioni degli utenti

I commenti in rete passano da un tono sarcastico ad uno maggiormente serio, c’è chi dice: ‘Sempre peggio’, ‘I fuochi in ritardo’, commenta sarcasticamente un altro al quale fa poi seguito un ironico: ‘Rimedi per scaldarsi’ ed ancora: ‘Finalmente hanno messo il riscaldamento…’. Queste solo alcune delle reazioni degli internauti che hanno subito corredato il post a testimonianza che, ancora una volta, l’ironia ed il sarcasmo sui social giocano la parte del leone anche in circostanze dove da ridere c’è davvero poco.

Video da Welcome to Favelas