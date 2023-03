Roma-Feyenoord, Piantedosi verso la chiusura dell’Olimpico ai tifosi olandesi. Sarà la visita dei commissari EXPO, sarà perché ancora è vivo il ricordo della devastazione nella Capitale nel 2015: il Ministro dell’Interno è pronto a chiudere la visione della partita dal vivo ai tifosi proveniente dall’Olanda. Dopotutto, per la Capitale sono in gioco troppe situazioni, che vanno a incrociarsi con una delle tifoserie più violente e pericolose d’Europa: per l’appunto il Feyenoord.

Per Roma-Feyenoord, Piantedosi ascolta il sindaco Gualtieri

Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, aveva supplicato il Ministero dell’Interno di chiudere la partita di Europa League ai tifosi olandesi. Sembrava potesse prendere piede un braccio di ferro tra Campidoglio e Governo, ma alla fine il buon senso ha prevalso. La chiusura alla tifoseria ospite dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, con la sola firma del Prefetto vicario di Roma. Se da una parte si tutelerà l’incolumità della Città, dall’altra potrebbe esserci un contraccolpo sul piano turistico. In tal senso, erano numerosi i tifosi olandesi che avevano prenotato l’hotel nella nostra città.

Si pensa, in un accordo bilaterale probabilmente tra Italia e Paesi Bassi, di rimborsare quei tifosi che avevano prenotato l’hotel con il biglietto della partita. Un modo, questo, per escludere eventuali rimborsi a ultras delle file del Feyenoord. La strategia ipotizzata da Matteo Piantedosi. È la stessa optata per una precedente degli olandesi: parliamo di settembre 2022, quando nella Capitale si affrontarono Lazio-Feyenoord. Anche in quell’occasione, venne vietata la vendita dei biglietti per il settore ospite, così da non far incrociare le violenze tra gli ultras biancocelesti e gli olandesi.

La decisione di Piantedosi

Roma-Feyenoord è più di una partita calcistica. Questo lo sa bene il ministro Piantedosi, che nel piano di sicurezza dell’evento si gioca la credibilità dell’intero governo guidato da Giorgia Meloni. Dopo la devastazione avvenuta a Napoli per mano dei tifosi tedeschi, per il Ministro non è più possibile compiere passi falsi.