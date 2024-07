Roma, fiaccolata per Manuela Petrangeli: “Per lei e per tutte le vittime di femminicidio”

Manuela Petrangeli: nella Capitale una fiaccolata per ricordare lei e tutte le vittime di femminicidio, oggi 18 luglio 2024.

Sfortunatamente, nella nostra società esiste un terribile fenomeno sempre più in crescita: il femminicidio. Le donne uccise tutti i giorni sono tantissime: madri, figlie, nipoti, zie, nonne.

Uno degli ultimi episodi più cruenti è avvenuto nel pomeriggio del 4 luglio 2024 a Roma, quando la 51enne Manuela Petrangeli è stata uccisa dal suo ex compagno di vita. Per non dimenticare lei e ogni vittima di femminicidio, oggi 18 luglio 2024, è stata organizzata una fiaccolata.

Di seguito le informazioni.

Manuela Petrangeli: la fiaccolata a Roma

La fiaccolata per Manuela, organizzata dal Comitato di Quartiere Torrevecchia-Primavalle, avrà luogo stasera (giovedì 18 luglio 2024). Si procederà con la partenza alle ore 18.30, circa, da Piazza Clemente XI. Le tappe saranno diverse e lo scopo primario è quello di commemorare la fisioterapista e le altre figure femminili scomparse a causa della violenza di genere.

Al grido di «Mai Più», i cittadini romani (e non solo) sono pronti a sfilare per dimostrare solidarietà e vicinanza verso la famiglia Petrangeli e nei riguardi di quei nuclei che hanno perso una persona a loro cara, semplicemente per il fatto di essere donna.

Ulteriore obiettivo dell’evento è quello di manifestare l’intolleranza nei confronti della brutalità, costantemente presente, oramai, in qualsiasi contesto della nostra esistenza. La giusta insofferenza della gente è la reazione alle notizie degli omicidi che scuotono quotidianamente l’Italia e che, ultimamente, hanno turbato la sensibilità della zona capitolina sopracitata.

«Per le donne, la vita, la libertà».

La collettività ha potuto dare un ultimo saluto a questa “anima bella” (come la descrivevano le sue amiche) nella Basilica Parrocchiale di Santa Maria della Salute il 12 luglio 2024.

Manuela lascia un bimbo di 9 anni, al quale aveva dedicato la sua ultima frase:

«Amore, adesso mamma viene a prenderti».

La Redazione si stringe al dolore per la perdita.

Ulteriori informazioni sulla fiaccolata

Qui di seguito le informazioni complete sulla fiaccolata, pubblicate sul gruppo Facebook “Comitato Torrevecchia Primavalle“:

FIACCOLATA IN RICORDO DI MANUELA PETRANGELI

GIOVEDÌ 18 LUGLIO ORE 19.00 DA PIAZZA CLEMENTE XI PARTIRÀ UNA FIACCOLATA PER MANUELA E PER TUTTE LE VITTIME DI FEMMINICIDIO, PARTECIPIAMO NUMEROSI IN SEGNO DI VICINANZA E SOLIDARIETÀ

(SI CHIEDE AI PARTECIPANTI DI VENIRE MUNITI DI CANDELA)

Il delitto

Il 4 luglio 2024, Manuela, a seguito di aver terminato il suo turno di lavoro presso la Casa di cura Villa Sandra e dopo aver salutato il suo bambino per telefono, è stata uccisa dai colpi di un fucile a canne mozze davanti agli occhi increduli delle sue colleghe. L’autore del gesto è stato l’ex compagno della Petrangeli, nonché padre di suo figlio.

L’uomo, che non era riuscito ad accettare la fine della loro relazione – avvenuta tre anni prima – , si è costituito nella caserma dei Carabinieri di Casalotti.