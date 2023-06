Roma, fiamme e fumo nel residence a Val Cannuta: paura nella notte, scatta l’evacuazione

Momenti di tensione questa notte a Primavalle a seguito di un incendio. Il rogo ha interessato l’autorimessa, parzialmente interrata, del residence Val Cannuta, che è uno dei centri capitolini di assistenza alloggiativa. Fatto scattare l’allarme sono giunti sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e, in ausilio, gli agenti della polizia locale. Fortunatamente nel rogo nessuna persona è rimasta ferita anche se si segnalano alcuni danni. Si è resa, inoltre, necessaria l’evacuazione della struttura.

L’incendio nella notte nel residence in via di Val Cannuta

L’incendio si è sviluppato nella notte, intorno alle 2:15. Siamo in via di Val Cannata 148, quando un’autorimessa (parzialmente interrata) del residence ha preso fuoco. Lambiti dalle fiamme, dunque, i locali seminterrati della struttura. Per consentire le operazioni di messa in sicurezza è stata resa necessaria l’evacuazione dei presenti. Circa 200 le persone fatte allontanare. Sul posto sono giunti, in ausilio, gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del 13esimo gruppo Aurelio, i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a domare il rogo e i carabinieri del nucleo radiomobile, compagnia di San Pietro, per tutti gli accertamenti del caso.

Danni all’impianto idrico ed elettrico

Nonostante la paura, fortunatamente nessuna persona ha riportato lesioni a seguito del rogo. Tuttavia, i danni alla struttura non sono mancati. Come constato dai Vigili del Fuoco l’incendio ha danneggiato alcune conduttore dell’acqua ed anche l’impianto elettrico. Sul posto è giunta anche la cooperativa per quantificare l’entità dei danni. Al momento il residence è sprovvisto di acqua ed i vigili del fuoco stanno valutando la possibilità di riattivarla. Tuttavia, è previsto l’arrivo nel pomeriggio – da parte di Acea – di un’autobotte al fine di garantire il servizio di acqua potabile.

Credit Foto: Salvatore Petracca