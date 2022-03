Roma, fiamme ed esplosioni nella notte: incendio distruttivo in un bar

Notte di fiamme e paura nel quartiere Don Bosco, a Roma, dove un locale è misteriosamente andato a fuoco. E’ accaduto poco dopo la mezzanotte, in piazza San Giovanni Bosco. I residenti hanno sentito due forti esplosioni, poi hanno visto il fuoco e il fumo fuoriuscire dal bar Lux.

Bar Lux distrutto dalle fiamme

Immediatamente diversi cittadini hanno allertato le forze dell’ordine chiamando il numero unico per le emergenze.

Sul posto sono intervenuti subito gli agenti della Polizia di Stato, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Le operazioni di spegnimento dell’incendio hanno impiegato oltre un’ora. Dopo aver messo in sicurezza il locale, gli agenti si sono accorti che la serranda del bar era rialzata. Non è chiaro se si sia aperta a causa del calore generato dal fuoco o se sia stata aperta manualmente da qualcuno prima dell’incendio. Sul caso indaga la Polizia, che al momento non ha escluso nessuna ipotesi.