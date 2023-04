Roma, fiamme nel III Municipio: a fuoco un’auto, danneggiata anche quella a fianco (FOTO E VIDEO)

Momenti di paura nella tarda serata di oggi, 6 aprile, in via Eugenio Chiesa, all’altezza del civico 11, in zona Val Melaina, nel III Municipio di Roma. Un’auto regolarmente parcheggiata ha improvvisamente preso fuoco e le fiamme si sono estese al veicolo limitrofo.

I soccorsi

Ad andare in fiamme un’Opel Corsa bianca. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un’autobotte per spegnere le fiamme. I pompieri sono riusciti a impedire che l’incendio distruggesse completamente anche la vettura parcheggiata a fianco, un’Audi bianca nuovissima. Le fiamme sono per riuscite a danneggiare tutta la fiancata sinistra dell’auto. Divorata dal fuoco, invece, l’Opel Corsa.

Intervenuta anche una pattuglia di agenti della polizia di Stato, per i rilievi sull’accaduto. Da quando emerge dai primi riscontri sembrerebbe che si tratti di un incendio di natura accidentale, ma saranno i poliziotti a stabilire l’esatta origine del rogo: non si esclude infatti la pista dolosa.